Panaderos aplicaron aumentos por debajo de lo previsto

"En febrero sacamos costos y llegamos a la conclusión de que el pan francés debía tener un incremento de entre el 10% y el 15%, llevando el kilo a alrededor de $440. La mayoría no pudo hacerlo, porque bajan demasiado las ventas. Se ha incrementado el precio, pero entre un 8% y un 10%. Es por debajo de lo que se precisaba", resaltó Jacob. Y agregó: "El panadero que en 2022 vendía el pan a $250 debería estar vendiéndolo a $500. Pero no lo está haciendo. Además el pan es sensible, como la leche. Y el panadero cuida al cliente".