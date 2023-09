Medidas de Massa para monotributistas

La prórroga del pago del componente impositivo del Monotributo beneficia a los contribuyentes de las categorías A, B, C y D. Estas categorías son las de ingresos más bajos del Monotributo.

Los monotributistas de las categorías A, B, C y D no tienen que hacer nada para beneficiarse de la prórroga. Simplemente, no tendrán que pagar el componente impositivo del Monotributo durante seis meses.

Créditos para monotributistas

Los monotributistas podrán acceder a una línea de crédito de hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría a la que corresponda, con garantía del Estado 100%.

Los nuevos préstamos para monotributistas se podrán pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía del Gobierno.

Para obtener el crédito, los monotributistas deben recurrir a los bancos habilitados para ofrecer este tipo de préstamos, ya que tienen una tasa bancaria reducida al 50%.

Las entidades bancarias habilitadas para brindar los nuevos créditos a monotributistas son:

Banco Nación

Banco Ciudad de Buenos Aires

Banco Macro

Banco Comafi (Corrientes, Córdoba, Formosa y Tierra del Fuego)

Los montos a los que cada monotributista puede acceder dependen de la categoría a la que pertenezca. Las personas dentro de las categorías A y B pueden solicitar un préstamo de hasta 400.000 pesos. Las categorías C, D y E pueden acceder a créditos de hasta 750.000 pesos. Mientras que las categorías F, G y H pueden obtener un préstamo de hasta 1,5 millones de pesos.

Devolución del IVA para monotributistas

El ministro Sergio Massa anunció un programa de devolución del IVA del 21% destinado a jubilados, pensionados, monotributistas, destinarios de la AUH y trabajadores de casas particulares que no estaban dentro del impuesto a las Ganancias. Son en total 9 millones de trabajadores que cobran salarios de hasta $708.000.

Cada trabajador y trabajadora, cada jubilado y jubilada va a tener a lo largo del mes, o en un solo día, o en las distintas compras que realice, una devolución a las 48 horas de realizada la compra con la tarjeta de débito por hasta 18.800 pesos a lo largo del mes.

No habrá que hacer ningún trámite, el beneficio es automático. Será para cualquier comercio que venda productos de la Canasta Básica. Será acumulable con otros beneficios bancarios. De esta manera, para que te devuelvan $18.800, se deberá efectuar una compra de $89.523 en productos de la canasta básica.

Nuevas medidas para monotributistas y autónomos

Por otro lado, el Gobierno evalúa una serie de medidas destinadas a aliviar la carga tributaria para monotributistas y autónomos mediante un "puente". Las medidas, que abarcarían más de 8 millones de argentinos, se enfocan sobre las retenciones y el salto que existe al pasar del régimen de monotributo a responsable inscripto.

Una de las áreas de enfoque es la retención que se aplica a los trabajadores autónomos cuando reciben pagos. Además, se está considerando la implementación de un “régimen puente” para facilitar la transición entre el sistema de monotributo y el de responsable inscripto, con el objetivo de reducir la inequidad entre los monotributistas y los trabajadores en relación de dependencia.

Otra medida en estudio es la creación de nuevas subcategorías de monotributo y la readecuación de los montos de facturación actuales, una suba de las escalas. Esto podría implicar un aumento en el techo de ingresos permitidos para permanecer en el régimen de monotributo, lo que reduciría el número de personas que tendrían que pasar al régimen de autónomos, que es más costoso y complejo.