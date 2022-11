Maximiliano Montenegro: "La prioridad ahora es cuidar los dólares del Banco Central"

"Cuando el dólar blue sube 10% en el mes, le gana a la tasa de interés de un plazo fijo y muchos prefieren pasarse de pesos a dólares. También hay expectativa para saber cómo se va a renovar la deuda en pesos. Hay bonos en pesos de inversores privados, tanto locales como extranjeros. Cuando no se renueva, es porque se dolarizan. El gobierno, hoy, puede aspirar a que no haya un salto brusco, porque inevitablemente se seguirán moviendo las próximas semanas y en 2023", explicó luego el experto.

Montenegro también habló del conflicto de las empresas que no pueden importar: "Esta semana hubo señales importantes de Sergio Massa, porque aseguró que no aplicará un shock o un salto brusco del tipo de cambio oficial. Ese es el tipo de cambio de importación-exportación, que hoy está en $164. Ese viene incrementando con mini devaluaciones diarias, pero la señal es no devaluar con un salto del 20% o 30%, porque eso aceleraría la inflación. Descartada esa opción, lo que se está intentando es cuidar las reservas para no quedarse sin fondos y aplicar una devaluación forzada por el mercado. También dijo que va a permitir que las pymes podrán usar dólares propios. Para estimular esa mecánica, se aplicará una rebaja impositiva".