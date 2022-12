Maximiliano Montenegro: "El dólar soja 2 le dio un respiro al Banco Central"

Para Montenegro “hay que seguir de cerca este dólar, porque los dos primeros días de la semana la liquidación empezó muy fuerte, y el miércoles y jueves estuvo bastante más lenta”. “Hay un reclamo y una pelea entre los productores agropecuarios: los productores de soja, que le reclaman a la cerealeras un precio más alto, porque los productores obviamente venden el grano en pesos, y hubo algunos entredichos entre el Ministerio de Economía y las cerealeras”, expresó.

El Ministerio de Economía advertía que “tienen que pagar pleno esta suba del dólar especial de 40%, casi un dólar preferencial de 230 pesos frente al dólar de 167 mayorista, que es para el resto de las operaciones de comercio exterior”.

“Plenamente ese precio no está llegando a los productores de soja”, agregó el periodista, y señaló que los productores esperan una mejora del por tonelada de soja. “Los cálculos marcan que va a haber un piso de tres mil millones de dólares, que se van a liquidar del ingreso de dólares, que son fundamentales para terminar este año con cierta estabilidad cambiaria, que se había puesto en entredicho en las últimas semanas, cuando empezaron a moverse los dólares libres”, sostuvo.

Con este dólar soja, “el gobierno muestra que está en una situación muy comprometida y que apela el pragmatismo y baja cualquier relato kirchnerista”. “Con el primer dólar soja, Máximo Kirchner había dicho que se habían puesto de rodillas frente a las cerealeras y este dólar soja dos, que se esperaba para la nueva cosecha a partir de marzo, tuvo que ser adelantado de urgencia”, indicó Montenegro.

“Y Sergio Massa – amplió– no tuvo demasiadas dificultades para que Cristina Fernández le diera el visto bueno, básicamente porque si no hay dólares en la reserva el Banco Central y no se cumple la meta con el FMI, empieza a resquebrajarse todo el esquema de la estabilidad cambiaria”.

Para el economista, en diciembre las empresas y los particulares “venden dólares en el blue”. “Y eso genera cierta estabilidad, porque los economistas sabemos que en diciembre hay una mayor demanda de pesos, demanda de dinero, pero no veo que esos dólares se puedan mucho más atrasado frente a la inflación”, analizó.

“El dólar está en 313 pesos, pero hace un año, a fines de noviembre de 2021, ese dólar blue estaba en 200 pesos y ha subido 57%. Cuando se conozca la inflación de noviembre, habrá sido de 94%, es decir que el dólar blue subió, en los últimos doce meses, casi 30 puntos menos que la inflación”, advirtió.

Para Montenegro, la inflación es en dólares, con el dólar libre. “Creo que pasado fin de año esta estabilidad que estamos encontrando, con los dólares libres en estos niveles, de alguna manera estos dólares libres van a empezar a moverse más rápidamente. Tenemos un dólar turista para pago con tarjeta en el exterior que hoy está en 350 pesos, es decir, todos los que están en Qatar y pagan con tarjeta de crédito, pagan esos montos. Ese dólar turista también se va a ir moviendo hasta fin de año y va a seguir moviéndose al ritmo de las mini devaluaciones diarias y es muy difícil que los dólares libres se puedan quedar quietos en estos valores, cuando el dólar turista es mucho más caro. En algún momento eso va a arbitrar y van a empezar a moverse más en línea, por lo menos con la inflación”, remarcó.