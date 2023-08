Massa volvió a hablar del dólar blue: "Oh, casualidad, lo movieron $40 en cinco días"

Massa aseguró que no tiene miedo de se genere una estampida cambiaria. “En ese momento tenían firmada la cláusula de no intervención”, remarcó en relación con el acuerdo que tenía el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese entonces.

“Durante mucho tiempo la especulación se dio alrededor de los dólares financieros -insistió Massa-. Hubo un momento en el que yo me cansé de esa especulación, y dije: ‘La cláusula de no intervención no corre más. Yo voy a intervenir los mercados cada vez que me generen inestabilidad en los precios de los financieros porque me genera inestabilidad en los precios de la economía’. ¿Qué pasó? Los que especulan y juegan con la incertidumbre del comerciante o de la jubilada llevan la especulación a un mercado chiquito e informal donde el Estado no tiene capacidad de intervención, que es el del blue”, apuntó en una entrevista con el Diario La Capital de Mar del Plata.

En ese momento deslizó que no son una casualidad los últimos movimientos al alza del dólar, que hoy superó los $ 600, justo en el tramo final hacia las elecciones. “Este miércoles la UIF [por la Unidad de Información Financiera] y la Comisión Nacional de Valores (CNV) revisaron el funcionamiento de las operaciones, solo eso hicieron, y se planchó el mercado. Porque además es plata negra que no pueden explicar de dónde sacaron y que lo único que hace es atentar contra la estabilidad de precios y la tranquilidad”, remarcó.