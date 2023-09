Massa anticipó anuncios para autónomos y monotributistas

Así también, el ministro indicó: "El viernes vamos a enviar el presupuesto 2024 con una pauta del 0,9% del PBI de déficit fiscal pero con una separata en la que proponemos una reducción de un 30% de los denominados Gastos Tributarios para que sea el Congreso Nacional que defina como se deben reducir esos beneficios y pasemos a un superávit de 1,9%".

MASSA en DURO DE DOMAR: "Mi OBSESIÓN es SACAR al FMI"

Según explicó Massa, esos gastos tributarios son las excepciones de impuestos que tienen algunos sectores como el IVA a las obras sociales, a los intereses, a la educación privada, a los fideicomisos para la construcción, a las carnes, frutas y hortalizas, a los depósitos bancarios, a los reintegros a las exportaciones y a algunas actividades y regímenes promocionales, entre otros.

Y agregó que "esos beneficios representan el 4,5% del PBI hay de donde sacar y tenemos que animarnos a sacar privilegios. Por eso proponemos que sea el Congreso el que determine como se eliminan".

Al mismo tiempo, afirmó que "habrá nuevos anuncios antes del 26 porque en esa fecha termina la posibilidad de hacer anuncios de carácter electoral" y precisó que el equipo económico estaba trabajando "en un instrumento para convertir las Letras de Liquidez del Banco Central (Leliq), en otro instrumento de apalancamiento para devolverle a la gente crédito hipotecario".

Suba del piso del Impuesto a las Ganancias

El Gobierno presentó el proyecto que eleva el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, a partir de octubre, por encima de $1.770.000, que es el equivalente a 15 montos del Salario mínimo, vital y móvil (SMVM). De esta manera, sólo pagarán el tributo 90 mil contribuyentes con mayores ingresos.

"Hemos tomado la decisión de, por decreto, impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. En la Argentina solo van a quedar 80.000 gerentes, jubilados de privilegio o beneficiarios de altos ingresos pagando el Impuesto a las Ganancias", aseguró Massa.

Al mismo tiempo, dijo que enviará al Congreso un proyecto de ley para que el nuevo piso se ajuste de manera semestral, en conformidad con la evolución del SMVM, de manera que el cambio quede institucionalizado y, así, mantener constante el porcentaje de trabajadores que pagan este gravamen.

"Para mí, el salario no es ganancia. Es remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto", aseguró Massa.

Fuente: Ámbito