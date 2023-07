Más de 30 empresas estaodunidenses visitarán Entre Ríos

El evento tendrá lugar en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná y contará con la presencia de más de 30 empresas norteamericanas y de otros países del mundo. El acto inaugural se llevará a cabo el 11 de julio y contará con la presencia del Representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Agustín Aguerre; y el Presidente de la Advanced Leadership Foundation, Juan Verde.

“Este segundo Foro de Negocios entre las empresas de nuestra provincia y sus contrapartes norteamericanas y de otros países del mundo viene a consolidar el trabajo que iniciamos para insertar la producción entrerriana en los principales mercados mundiales y aquellos que tienen una gran potencialidad. Es una oportunidad muy valiosa para seguir transformando nuestra provincia”, remarcó Bordet al dar a conocer la noticia.

El mandatario provincial subrayó luego: "Las empresas entrerrianas de las distintas cadenas de valor poseen niveles de tecnología y eficiencia que la hacen muy competitivas en los mercados globales. Desde el sector público lo que buscamos es potenciar sus condiciones a través del relacionamiento con actores internacionales contribuyan a expandir y diversificar su producción, crecer en volumen de exportaciones, agregar tecnología y valor mediante el trabajo entrerriano. Eso es lo que nos va a dar más puestos de trabajo de calidad y más generación de divisas para la economía”.

Además, Bordet puso de relieve: "Es producto del trabajo que llevamos a cabo en las sucesivas misiones comerciales e institucionales que desarrollamos a lo largo de la gestión, porque nos propusimos apoyar a las personas que invierten y producen en Entre Ríos para, unidos por nuestra provincia, para darle más a Entre Ríos”.

Finalmente, el mandatario entrerriano valoró la articulación con la Fundación Advanced Leadership y el gobierno de los Estados Unidos para concretar la visita de las empresas a Entre Ríos para reunirse con potenciales clientes y áreas de inversión.

Por su parte, el presidente del Global Institute for the Future of Tourism y vicepresidente de la Advanced Leadership Foundation, Jorge Brown, explicó: “Esta segunda misión comercial ratifica el compromiso de la provincia de Entre Ríos para fomentar el comercio exterior y la inversión extranjera, generar oportunidades de intercambio y brindar las oportunidades necesarias para diversificar la matriz productiva”.