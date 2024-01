Manuel Adorni: "Jamás se puso en discusión el impuesto PAIS"

El vocero presidencial, Manuel Adorni , ratificó este martes que el Gobierno no coparticipará con las provincias el Impuesto PAIS y aseguró que "jamás se puso en discusión" el reparto de ese tributo durante una reunión mantenida el lunes con gobernadores y dirigentes de la oposición.

Impuesto PAIS: Manuel Adorni desmintió una posible coparticipación

Tal como lo había hecho la Oficina del Presidente, el Gobierno desestimó así que se hubiera comprometido con un grupo de gobernadores coparticipar los fondos obtenidos por el tributo, que tiene una alícuota del 30 por ciento sobre las transacciones con moneda extranjera en el mercado minorista.

Esa versión surgió tras la reunión que gobernadores de Juntos por el Cambio y diputados de los bloques opositores más cercanos al gobierno tuvieron este lunes con funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro del Interior, Guillermo Francos, para encontrar acuerdos ante el debate del proyecto de ley "Bases" en Diputados.

Adorni indicó que antes de la conferencia de prensa se había reunido con el ministro Francos para evaluar el resultado del encuentro con los gobernadores.

"Lo que los medios (de comunicación) levantaron del impuesto PAIS, no solo que no se habló en la reunión, sino que no está en discusión. Fueron versiones que, por alguna misteriosa razón, llegaron a los medios y que revisten de total falsedad", aseguró.

Adorni recordó que el viernes pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se retiraba del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" el paquete fiscal, por lo cual el abordaje de los planteos tributarios quedó para otro momento.

Por ese motivo, Adorni confió en que al excluirse este temario del proyecto de Ley Bases la Cámara de Diputados "va a sesionar" este miércoles para "darle media sanción" a la iniciativa.

"Se quitó el capítulo fiscal y, efectivamente, los temas económicos no son parte de la discusión en este momento. Ahora no debe haber ninguna traba para que la ley se apruebe. Entendemos que tiene que correr su curso normal. Eso es un tema meramente legislativo", comentó el vocero del presidente, Javier Milei.

Este martes, el diputado Nicolás Massot, integrante del bloque de Hacemos Coalición Federal, puso en duda la realización de la sesión prevista para este miércoles en la Cámara baja y consideró que el Gobierno "no tiene interés" en aprobar esa iniciativa porque lo busca, dijo, es "construir un enemigo".

"Planteamos que había que coparticipar entre las provincias lo que se recaude por el impuesto PAIS y nos dijeron que les mandemos un escrito y lo conversábamos mañana", señaló Massot en declaraciones a Radio con Vos sobre la reunión que mantuvieron gobernadores y dirigentes opositores con funcionarios del Ejecutivo en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Al respecto, Adorni aseguró que el Gobierno busca la aprobación de la ley. "Venimos luchando por esto desde el 10 de diciembre. Es una ley que tiene muchísimo trabajo", sostuvo.

