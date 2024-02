Luis Caputo dijo que seguirán los ajustes a las provincias

El ministro de Economía, Luis Caputo , desestimó el último miércoles que el no avance en Congreso de la Ley Ómnibus haya sido "un desastre", aseguró que "el programa económico no depende de la sanción de la ley y remarcó que la economía está "en equilibrio financiero en enero sin la sanción de la ley". Asimismo, apuntó contra las provincias.

El ministro sostuvo luego: "Cuando no sale una negociación, hay acusaciones. Las provincias hicieron un mal análisis de su poder de negociación, creyeron tener más poder del que tienen".

"Tiene que haber un cambio y el que no apoya no quiere los cambios. Va a haber que pasar este momento difícil. No hay alternativas, la opción es mucho peor y esta vez va a dar resultados. No estamos engañando a la gente, vamos a solucionar el problema y nos va a ir bien", prometió para finalizar.