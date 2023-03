Las ventas caen en comercios pymes y hay preocupación

El consumo en los comercios pymes volvió a caer en enero y febrero, y desde el sector manifestaron su preocupación. El titular de la CAME, Alfredo González , dijo que más allá de la gran temporada turística, el sector pequeño y mediano tuvo caídas en las ventas.

Informe de CAME

Informe de CAME Las ventas minoristas pyme bajaron 0,9% anual en febrero

En enero y febrero registraron caídas, de acuerdo con el relevamiento que realiza la CAME."No solamente nos pega la baja en ventas porque se reduce el poder adquisitivo de nuestros clientes, sino también la incertidumbre macroeconómica que se genera y eso pega de lleno en el día a día de nuestras empresas, que bien sabemos que no somos los que formamos el precio", señaló González.