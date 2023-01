Las exportaciones alcanzaron un récord, pero el superávit comercial cayó 53%

Las exportaciones argentinas alcanzaron el año pasado un récord histórico de US$ 88.446 millones , pero el impacto de las importaciones provocó que el superávit anual de US$ 6.923 millones, cayera un 53% respecto del 2021.

El INDEC informó que las exportaciones sumaron el récord de US$ 88.446 millones y crecieron un 13,5% interanual, mientras que las importaciones llegaron a US$ 81.523 millones y crecieron un 29% interanual en el año anterior.

En diciembre pasado, las exportaciones alcanzaron los US$ 6.119 millones, con una baja respecto de igual mes del año anterior del 7,1% y las importaciones totalizaron US$ 5.017 millones con una contracción del 19,3%, en la misma comparación.

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones disminuyó en diciembre último 13,0%, en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 11.136 millones.

La balanza comercial registró en el último mes del año anterior un superávit de US$ 1.102 millones de dólares, y triplicó los US$ 371 millones de igual mes del 2021.

Según publicó NA, las exportaciones cayeron respecto a diciembre del 2021 en US$ 468 millones, por una baja de 13,1% en las cantidades vendidas, ya que los precios se incrementaron 6,8%.

Respecto de noviembre último, en términos desestacionalizados, las exportaciones descendieron 8,6% y la tendencia-ciclo 1,8%.

Las importaciones disminuyeron en US$ 1.199 millones comparadas con diciembre de 2021, debido a un descenso de 21,8% en las cantidades, mientras que los precios crecieron 3,3%. En la comparación desestacionalizada las compras al exterior cayeron 2,0% y la tendencia-ciclo, 3,0% con relación a noviembre de 2022.

La Argentina terminó el año con un déficit con el Mercosur y principalmente Brasil de US$ 3.472 millones, aunque el mayor intercambio desfavorable se registró con China, país con el que el rojo comercial alcanzó los US$ 9.494 millones.

Con Estados Unidos, Canadá y México, el déficit llegó a los US$ 3.904 millones y con la Unión Europea a US$ 272 millones, según las cifras oficiales del INDEC.

En cambio, el país registró en todo el año anterior un superávit en el intercambio comercial con Chile por US$ 4.160 millones, seguido por el grupo ASEAN, de países asiáticos, por US$ 3.670 millones, Africa y el Magreb por US$ 2.784 millones, India con US$ 2.706 millones, Medio Oriente con US$ 2.121 y los países que integran la Aladi por US$ 1.936 millones.