Las 14 primeras medidas de ajuste que hará Javier Milei

Ocurrió al mediodía, un día de esta semana. Era en el cuartel general del gabinete de Javier Milei. Las oficinas estaban en ebullición. Los otros ministros transitaban por los pasillos y las secretarias corrían. Caputo estaba en jean y camisa. Toto maldecía su dolor de dientes: hace una semana le quitaron la muela del juicio y aún sigue con dolencias odontológicas que lo condenan a comer livianito. Un “tostadito”.

El funcionario fue directo al grano: “Argentina no tiene financiación y no vamos a emitir. El único camino viable es el recorte abrupto del gasto”.

Después, lanzó su principal definición: “Las medidas implican un recorte del 5,5% del PBI”. Un interlocutor se atrevió a interrogar: “¿Pero se trata de un ajuste de U$S 25.000 millones?” Caputo reiteró: “Vamos a déficit cero este año. El ancla del programa es fiscal”.

El secreto en el encuentro con el círculo rojo fue estricto. Repitió varias veces: “Medidas no me pidan. No las puedo adelantar. Las van a conocer la semana próxima”.

Caputo se mostró aliviado y comentó: “La gente votó y convalidó el ajuste. Y eso es lo que vamos a hacer”.

Milei bendijo el programa el miércoles. Hubo una ardua reunión de gabinete. El Presidente electo hará un discurso fuerte el domingo. Le dará el marco político a los anuncios que se conocerán un día después.

Primero detallará la herencia y después dirá que va a instrumentar el mandato de la sociedad, el Plan Motosierra que prometió y se votó. El paquete incluye muchas medidas y reformas importantes a tratar en el Congreso. Se incluiría un cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria y hasta podría eliminarse.

Pero en lo concreto, establece medidas fiscales de inmediata instrumentación, porque no requieren del Parlamento. El contenido se encuentra en un memo que por ahora es hermético. Su texto fue varias veces cambiado y corregido. Clarín confirmó que el jueves por noche se llegó a una última redacción cuyas medidas centrales serán:

Prohibición al BCRA para emitir y financiar al Tesoro.

y financiar al Tesoro. Quita de subsidios a las tarifas en forma gradual pero en un plazo corto: entre enero y abril.

en forma gradual pero en un plazo corto: entre enero y abril. No habrá obra pública, salvo la que tenga financiamiento externo.

salvo la que tenga financiamiento externo. Suba del impuesto PAIS para importaciones.

para importaciones. Prórroga del Presupuesto 2023 para congelar gasto . Así, no tendría ajuste por inflación.

. Así, no tendría ajuste por inflación. Suspensión de aportes no reembolsables a las provincias.

Congelar beneficios presupuestarios para las empresas privadas.

presupuestarios para las empresas privadas. Los giros a universidades sólo serán por los montos y valores de 2023.

sólo serán por los montos y valores de 2023. Liberación de precios de combustibles y prepagas.

Salarios públicos adecuados a la nueva pauta presupuestaria congelada.

a la nueva pauta presupuestaria congelada. Transferencia de la bola de las Leliqs al Tesoro Nacional y mejorar el balance del BCRA.

al Tesoro Nacional y mejorar el balance del BCRA. Las empresas públicas se convertirán en sociedades anónimas para facilitar su venta.

para facilitar su venta. Devaluación y fijación del dólar comercial en alrededor de 600 pesos. Pero el tipo de cambio oficial tendría un recargo adicional del 30% del Impuesto PAIS. El nuevo billete -si finalmente se aplica el tributo- se ubicaría en alrededor de los 700 a 800 pesos.

El tema cambiario y el valor del dólar todavía estaban en discusión. Pero el jueves a última hora había una conclusión: el billete quedaría -utilizando diversas fórmulas- para importar y exportar entre los $700 y los $ 800 .

Este viernes feriado y el sábado, el nuevo gabinete volverá a discutir todo el paquete. Milei los convocó bien temprano por la mañana.

El frente externo y el interno

Guillermo Francos y Santiago Posse están enhebrando un apoyo al paquetazo. Las medidas son más fuertes que las que pide el FMI, pero en Washington tienen dudas de la gobernabilidad.

Ayer lo dijo Julia Kozack: “Se necesita un plan que esté apoyado políticamente”.

Washington es un tema abierto: el 29 de diciembre vencen U$S 1.700 millones de dólares y hasta ahora no avanzó la negociación.

El equipo de Milei espera el viaje de un emisario del FMI. El fin de semana estará el influyente titular del BID Ilian Goldfarjn.

En La Libertad Avanza hubo una depuración. La última lo involucró a Ramiro Marra, uno de los creadores del movimiento: Marra tuvo una pelotera con “El Jefe”. Fue en medio de la pelea por los cargos. Marra exigió ser Jefe de Asesores y dijo: “yo fui creador de Libertad Avanza”. Karina Milei retrucó: “en el Gobierno nacional no hay nada. Buscate un cargo en CABA”.

El dúo Francos-Posse avanza en un entendimiento con el peronismo no kirchnerista. Para eso, Milei le concedió cajas, poder e influencia a Juan Schiaretti: metió a su gente en Anses, el Banco Nación y las adineradas secretarías de Transporte y de Obras Públicas. También Milei le envío un mensaje a los gremios: por ahora no los va a confrontar.

Juan Manuel Olmos articula también con la dupla Posse- Francos. Hay muchos funcionarios de segundas líneas que van a continuar con Milei. Marco Lavagna y Flavia Royon están confirmados, y hubo un sondeo para que se queden Guillermo Michel y hasta Raúl Rigo. La devaluación del Banco Central de ayer confirma la colaboración entre Milei y el peronismo.

Olmos -nominado para ser Auditor General- lleva y trae mensajes entre Milei y Cristina Kirchner. Y asegura que la actual vicepresidenta no hará en el inicio de la gestión del libertario una oposición salvaje.

La cuestión alteró a Mauricio Macri. El ex presidente dice que no se puede confiar en los peronistas. Fue directo y claro con Milei: “Javier, te van a cagar”.

El ex presidente insiste y defiende una teoría conspirativa. Macri dice que Cristina ahora no se va a oponer al paquete, pero que una vez que Milei haga el ajuste va a movilizar a su gente para desestabilizar al gobierno y buscar una asamblea legislativa contra el Presidente.

Macri también colocó mucha gente a nivel de subsecretarios. Por eso, Carlos Rodríguez -un libertario puro- está enojado y dice que “este parece el segundo gobierno de Macri”.

Pero la verdad es que Mauricio no pudo adueñarse de lugares clave como pretendía con Javier Iguacel en YPF, Germán Garavano en Justicia, Cristian Ritondo en el Congreso y ocupar también la AFI. Milei está molesto por tantos reclamos y porque dice que muchos lo subestiman. Tuvo una sincera charla con Diego Valenzuela, ex compañeros de estudios en la Universidad de Belgrano. Hablaron de viejas estudiantinas, pero Milei aprovechó y envió un mensaje: “Yo no voy a mediar entre Mauricio y Patricia”. La relación entre ambos está rota.

El lunes en el último piso del Palacio de Hacienda se hizo el asado de despedida del equipo económico. Hubo bromas, cargadas, anécdotas y nostalgias. Sergio Massa avisó que va a crear una fundación y seguirá activo en política. El vino fluyó y todos terminaron jugando a un Prode económico: ¿A cuánto estará el dólar a fin de año? Las apuestas fueron diversas, pero conservadoras: el comercial a 750 y un paralelo a 1100.

Fuente: Clarín