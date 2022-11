La UIA cruzó al Gobierno por el congelamiento de precios

" No es el camino congelar precios ni amenazar empresas ", apuntó Funes de Rioja este miércoles en diálogo con radio Rivadavia.

"Cada vez que se acerca la difusión de un índice hay mayor nerviosismo. Hagamos prevalecer el diálogo y el camino de producción, sobre todo el industrial con consumo, empleo y exportación", señaló el industrial de la UIA, en referencia a la cercanía de la publicación del dato de inflación de octubre, que se conocerá el martes 15 de noviembre.

La medida para investigar a las empresas fue oficializada el martes, por la cual Defensa de la Competencia tendrá 30 días para elaborar un informe sobre el comportamiento de las compañías. En ese lapso, la oficina tendrá que comprobar si una empresa con posición dominante perjudica a sus competidores a través de la formación de precios, y si su estructura de costos justifica los valores de algunos productos.

"Defensa de la Competencia tiene roles dentro del estado de derecho, no pueden ejercerlo con discrecionalidad. Toda la industria está sometida a los controles que la ley establezca, pero esperemos que no cometan ningún tipo de abuso", se anticipó a señalar Funes de Rioja.

"Hay un mercado interno que nos interesa que se mantenga, no que se aniquile porque no tiene poder de compra, porque tiene impuestos, porque aumenta la energía, los importados con una complejidad que se conoce que genera distorsiones productivas. Estamos en problemas", enumeró el dirigente.

"Seamos pragmáticos y heterodoxos, pero concretos y resolutivos. Bajar la inflación empieza por equilibrio fiscal, el tema monetario y trabajar en un Estado ordenado y que el privado pueda desarrollarse sin burocracia", reclamó el también titular de la COPAL.

Congelamiento de precios

La medida que impulsa el Gobierno apunta a que durante 4 meses, el 86% de la canasta básica no tenga alteraciones de precios. Así lo detalló el ministro esta semana, quien agregó que los usuarios tendrán una app para denunciar los faltantes: "Cada celular leerá el código de barras que tenga el paquete y le va a aparecer el precio que corresponde a ese producto. Si el comercio no cumple, habrá dos botones para denunciar que no está cumpliendo”. Agregó que, por el momento, eso reemplazará el etiquetado de precios en los paquetes que tanto criticaron las empresas. Vale recordar que los empresarios de alimentos se habían mostrado disconformes por el sistema de precios en la etiqueta por la imposibilidad de implementarlo en el corto plazo.

En caso de infracción, la multa asciende a 240 millones de pesos. "Entiendo que van a preferir cumplir a tener a los ciudadanos reportando con el celular denuncias por incumplimiento", infirió el ministro. El titular de Hacienda intentará así contener el alza de precios, que tras el 6,2% de septiembre, apunta a rondar el 100% en 2022.

"(La inflación) no se resuelve con una sola medida, sino con un conjunto. Estamos trabajando en un programa para que la gente vaya al supermercado con cierta seguridad", indicó.

