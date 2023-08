La triste respuesta de un jubilado que sintetiza la crisis

El notero le preguntó al jubilado cuánta carne podía comprar con su sueldo de jubilado. "Me puedo permitir un churrasco apenas una vez por semana", respondió el señor.

La repercusión del jubilado que sólo puede comer carne una vez a la semana

Como es costumbre, las reacciones en Twitter no tardaron en llegar. Marcadas por la indignación y la bronca, miles de usuarios viralizaron el video y muchas cuentas lo republicaron.

Un jubilado contó que puede "permitirse apenas un churrasco por semana".

"Me destruye, no se aguanta más vivir así", fue una de las respuestas con más interacciones y aprobación. "Este señor como muchas personas de la tercera edad deberían tener una vejez digna, pero no", agrega otra cuenta.

"Sin lágrimas me quedé", simbolizó una tuitera que representa gran parte de las reacciones. "Me destruyen estas notas. El tipo laburo toda su vida y ahora ve como lujo comer un bife", cerró un usuario con otra de las contestaciones con más me gusta de los demás lectores.

¿Cuánto fue la inflación de julio 2023?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) lanzó esta semana el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que marcó una suba mensual del 6,3% en los últimos 30 días. De esta forma, la variación anual alcanzó el 60,2% desde enero.

La inflación de julio 2023 comparada con la 2022 da un incremento interanual del 113,4% en total. El rubro alimentos mostró uno de los ajustes más bajos con el 5,8% final, mientras que los que más se incrementaron fueron comunicación y entretenimiento.

ANSES paga una jubilación mínima de $ 87.510 por mes.

¿Cuánto cobra un jubilado en agosto 2023?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga un básico de $ 87.510 con un agregado compensatorio de $ 36.000 (sólo para los jubilados sin moratoria) y un bono de $ 20.000 para este mes.

Por otro lado, los jubilados que cobran dos haberes básicos alcanzan los $ 175.020 en total.