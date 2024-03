La balanza comercial registró en febrero su tercer superávit al hilo

"Argentina anota por segundo mes consecutivo superávit gemelos, tanto en el frente externo como el fiscal. En términos de Balanza Comercial, los datos que arroja son: exportaciones u$s 5.531 millones e importacione u$s 4.093 millones (-18,6% ia) Esto da como resultado una balanza comercial de u$s 1.438 millones. El mejor febrero desde 2012", aseveraron desde Romano Group.