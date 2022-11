La Aduana secuestró mercadería ilegal en Corrientes

“ Estas acciones me generan orgullo porque protegen la industria nacional y ponen freno a la competencia desleal . La Aduana seguirá poniendo freno a todo aquello que atente contra la transparencia del comercio internacional", destacó Guillermo Michel , director de la Aduana.

Las acciones implementadas incluyeron la verificación de transportes de cargas, pasajeros y particulares utilizando diferentes medios de control no intrusivos como las “Scanvans”, el camón escáner y los binomios (guía + can). Como resultado del operativo, se secuestraron 1.200 botellas de Jagermaister, 73 neumáticos, calzados, anteojos, termos e indumentaria; bajo la presunción de tratarse de mercadería de origen y procedencia extranjera al no contar con el correspondiente aval aduanero. Toda la mercadería secuestrada tiene un valor en plaza estimado equivalente a 340 millones de pesos.

El operativo contó con la colaboración del Personal de Gendarmería Nacional de Paso de los Libres.

La Aduana lleva incautado en los últimos cinco meses casi 7 mil neumáticos. Asimismo, se implementaron acciones de control para detectar botellas de alcohol; en los últimos dos meses se secuestraron casi 2 mil unidades en todo el país.