Juan José Bahillo aseguró que con el dólar agro se cumplirá "sobradamente" con el objetivo de divisas

El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo , aseguró que el gobierno logrará cumplir “sobradamente” con el objetivo de obtener US$ 2.000 millones a partir de la liquidación del denominado dólar agro.

“Estamos conformes porque está dentro de lo esperado: se esperaba llegar mínimamente a los US$ 2.000 millones hasta el 31 de agosto y la liquidación ya está en un 50% de ese monto”, sostuvo el funcionario.

“Entendemos que vamos a cumplir sobradamente el objetivo de US$ 2.000 millones”, enfatizó Bahillo, quien además consideró que esa cifra “permitirá recomponer las reservas del Banco Central”.

En declaraciones radiales que reprodujo NA, reconoció que ese tipo de cambio es producto de “una situación realmente compleja”, a raíz del “endeudamiento importantísimo que dejó el gobierno anterior y los efectos de la sequía”.

“Por la sequía nos faltan US$ 19.000 millones de manera directa y, si le sumamos las actividades secundarias y complementarias, estamos entre US$ 22.000 millones y US$ 24.000 millones”, puntualizó.

Por otra parte, Bahillo volvió a hacer referencia a las retenciones: insistió que hay que “repensarlas”, pero aclaró: “No se puede salir de ese esquema de manera demagógica y oportunista, porque tendríamos un problema de suministro dentro de las cadenas, donde va a sobrar un producto y faltar otro. Y podría inducir a un proceso de sojización importante que no es bueno para el suelo”.

A cambio, propuso un sistema “progresivo, que no grave con la misma presión al productor de 200 hectáreas que al de 4.000”.

“Hay que hacerlo con responsabilidad, porque lo que no podemos es resentir las cuentas públicas y poner en riesgo los ingresos del Estado para asistir a otras cuestiones importantes como la educación, la salud y el sistema previsional”, añadió.

En otro orden, con respecto al precio de la carne, comentó que “desde enero y febrero hasta ahora prácticamente no hubo movimiento de precios”, por lo cual consideró que los valores “se están readecuando”.