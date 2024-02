Javier Milei rechazó convocar a la paritaria docente

"No me van a ver fijando ningún precio", expresó el presidente Javier Milei, que rechazó la posibilidad de definir por decreto un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego del fracaso de la reunión entre gremios y empresarios, en la que no hubo acuerdo ni mediación por parte del Gobierno. "Las paritarias son libres", ratificó.