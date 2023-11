Javier Milei a los gobernadores: "Corten otros gastos y paguen los salarios"

"Hay que poner los números en orden. Corten otros gastos y paguen los salarios, no hay más plata", lanzó Milei en una entrevista con radio La Red, poco después de llegar al país tras su viaje a Estados Unidos.

Una vez más, el libertario dijo que el país está "peor que en la previa de la hiperinflación" que castigó al país durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Aguinaldo: qué dijo Javier Milei a las provincias

"¿Queremos seguir con esta fiesta? Listo, entonces después no se quejen. Aquellos que alientan todo esto, y que plantean este problema porque no quieren tocar la propia, serán los responsables frente a la sociedad de generar un desastre hiperinflacionario que será el peor de la historia y con el agravante que estamos partiendo de niveles de pobreza e indigencia peores que los del 2001", repitió Milei.

Las encendidas declaraciones de Milei fueron la respuesta a las inquietudes que en las últimas horas habían expuesto algunos de los mandatarios provinciales electos. En sintonía y casi al mismo tiempo, los gobernadores electos de Juntos por el Cambio en Entre Ríos, Santa Fe y Chubut habían advertido sobre las dificultades para afrontar los pagos de diciembre.

Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres, respectivamente, cuestionaron al gobierno saliente y a las políticas de Sergio Massa, pero también le enviaron un mensaje a Milei de cara a su llegada al Ejecutivo.

“Todas las provincias estamos en una situación muy parecida. Acá hay un problema importante, que surge más allá de las administraciones provinciales, y tiene que ver con la decisión del oficialismo durante la campaña de hacer política con recursos provinciales”, cuestionó Frigerio.

Y en esa línea, agregó: "Esa baja de impuestos (la quita de Ganancias a casi todos los contribuyentes) afectó a la coparticipación, lo que implica que a todas las provincias nos falta una masa salarial, y eso nos complica el pago de sueldos y del aguinaldo".

En un raid de entrevistas tras regresar al país desde Estados Unidos, Milei confirmó a Luis Caputo como su ministro de Economía y volvió a apuntar contra "el desmadre de la administración anterior".

“¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores. No es culpa mía. Emitir dinero es irse de caño. Es lo mismo. Es crear un impuesto no legislado, lo cual es una aberración con una distribución del ingreso que golpea con más violencia a los que menos tienen. Será momento de sincerar las cosas y decirlas cómo son", insistió en referencia a la advertencia que lanzaron los gobernadores, publicó Clarín.