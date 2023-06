Impuesto a las Ganancias: preparan medidas de alivio

Cabe recordar que el Gobierno y la AFIP oficializaron los cambios en el Impuesto a las Ganancias, con un nuevo mínimo no imponible para la cuarta categoría, que es de $506.230 brutos a partir de mayo. La medida que benefició a 250 mil empleados y empleadas que trabajan bajo relación de dependencia.

Asimismo, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $506.230 y resulte inferior o igual a $583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada. Además, se eximió a más de 500 mil trabajadores de pagar el tributo sobre el aguinaldo.

La Administración de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó a través de un comunicado que habrá algunos conceptos salariales exentos del pago del Impuesto a las Ganancias durante el presente año fiscal. Esto se aplicará además de forma retroactiva.

De acuerdo al comunicado de AFIP, no deberán pagar el impuesto a las Ganancias los bonos por productividad, los fallos de caja, los viáticos y las horas extras. El acceso a la excepción no requiere de gestión extra por parte del contribuyente. Esto significa que no debe realizarse la rectificación del F.572 web anteriormente presentado.