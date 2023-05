Impuesto a las Ganancias: Nación oficializó el nuevo piso

Se publicaron los cambios en el Impuesto a las Ganancias . Este domingo el Gobierno oficializó que solo pagarán el impuesto las remuneraciones brutas que superen los $506.230, según un proyecto de decreto que aún no se publicó, pero que saldría en las próximas horas en el Boletín oficial.

Desde enero de 2023, no pagaban Ganancias las remuneraciones brutas mensuales hasta los $404.062, pero con el nuevo piso no corresponderá retención alguna del tributo cuando el salario bruto no supere los $506.230, inclusive (un monto que equivale a un sueldo neto de aportes a la seguridad social de $420.170,90).