Importaciones: Massa anunció tres medidas para la industria

En el escenario del auditorio, el empresario Miguel Ángel Rodríguez, secretario de la UIA y director de la empresa Sinteplast, le reclamó a Massa por el impacto de las importaciones en la actividad: “Vemos retraso en las aprobaciones, que ya afecta la cadena productiva, y hay empresas que ya están teniendo problemas. La fecha de pago para el 99% de las empresas no son adecuadas a los valores que el merado puede conseguir. Nos damos vuelta para conseguir financiación y no conseguimos a nadie, porque los plazos a 180 días no existen. Vamos a necesitar plazos normales”.