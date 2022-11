Guillermo Michel: "Cuidamos los dólares para que vayan a la producción y el trabajo, y no a la timba financiera"

En ese marco, y en una entrevista exclusiva con Ahora Litoral, el funcionario nacional enfatizó que todas las medidas que se lleva adelante e organismo que conduce tienen como premisa una orden del ministro Sergio Massa, para que los dólares “vayan a la producción y el trabajo y no a la timba financiera”. Además se refirió a la incorporación de tecnología en los controles fronterizos de Entre Ríos y en ese sentido, indicó que son medidas que “buscan acompañar el impulso que le da el gobernador Gustavo Bordet a la provincia”.

La capacitación fue impulsada por Analía Ramponi, jueza federal de Concordia y tuvo además de la presencia de Michel, el acompañamiento de Luis Benedetto, presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; Juan Domingo Orabona, Delegado de Uruguay y Hernán Sergio Viri, Juez Federal de Gualeguaychú, entre otros funcionarios.

Con la premisa de cuidar los dólares

“Estamos trabajando sobre todo lo que tiene que ver con la subfacturación de importaciones. Esto tiene un objetivo muy sencillo por parte aquellos operadores del comercio exterior que trabajan de manera irregular, que es no liquidar las divisas en nuestro país, y utilizarlas en el exterior y traerlas por otros mecanismos ilegales”, sintetizó Guillermo Michel como línea principal de acción. Esta tarea la enmarcó “en un una instrucción del ministro de Economía Sergio Massa, que es clara: cuidar los dólares para la producción y el trabajo, y no para a timba financiera. Nuestros controles tienen que ver con eso: proteger los dólares, fomentar el trabajo, el empleo, la industria nacional y no la timba financiera”, remarcó.

Lo hecho en Entre Ríos

En el diálogo con Ahora Litoral, Michel aportó que “Concordia tiene un tránsito aduanero importante, cerca de 200 camiones por día, que atraviesan el paso fronterizo por lo general con destino del puerto de Montevideo a Clorinda, en Paraguay”. Debido a ese flujo se puso en marcha “el canal verde que hicimos para Salto Grande para facilitar desde la aduana todo lo que tiene que ver con las importaciones que ingresan por acá”.

También se refirió a que hace 15 días “pusimos en funcionamiento un escáner en Colón, que era el único paso fronterizo de Entre Ríos con Uruguay que no tenía escáner. Así que tratamos de acompañar el crecimiento de la provincia y el impulso que le da el gobernador Bordet a la provincia, desde la Aduana y ayudar a todos los entrerrianos para que mejore su calidad de vida”.

Finalmente, sobre la principales irregularidades detectadas en Entre Ríos, Michel marcó “mucha subfacturación de expeller de soja, y muchas exportación subfacturada de animal bovino, o hacienda en pie, sobre todo toros”.