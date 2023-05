Gripe Aviar: terminaron con los trabajos en la granja infectada

Se conoce como rifle sanitario o stamping out a la destrucción por muerte y enterramiento bajo normas de bioseguridad, de todo animal infectado, o contacto del mismo. La medida asegura la contención del virus en el área donde se produjo el brote. No trascendió la técnica empleada con ese fin, pero la modalidad elegida por Senasa para sacrificar a los animales infectados es a través de monóxido de carbono, mediante la cual los animales se quedan dormidos. Esa es la forma autorizada por sanidad animal para que las aves no sufran.

Al establecimiento ingresó solo personal de Senasa y trabajadores especializados en la limpieza de galpones (guaneros), ya que también el guano debe ser sepultado en zanjas donde se depositan a determinada profundidad y se tapan con tierra las aves que deben ser sacrificadas, que siempre son el total de las existentes en el predio, según informó Paralelo 32.

Qué dijeron desde Entre Ríos

El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, remarcó que la industria avícola es uno de los motores de la economía en Entre Ríos y que “estamos al lado de nuestros productores”.

Consultado sobre el caso de gripe aviar detectado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en una granja comercial en General Racedo, confirmó que “comienzan a aplicarse los protocolos sanitarios que establecen los acuerdos internacionales en esta materia”.

“Entre Ríos tiene en la avicultura uno de sus motores económicos y se reforzarán todas las acciones de coordinación, cumplimentado los procedimientos sanitarios establecidos por el Senasa, que es el organismo rector en la sanidad animal en Argentina”, continuó Ballay, y subrayó que desde el gobierno provincial “estamos al lado de nuestros productores para brindarles seguridad, confianza y garantías”.

Además, el titular de la cartera económica y productiva recordó que el Ministerio de Economía de la Nación creó el Programa de Asistencia Económica por la Emergencia Sanitaria -Influenza Aviar H5 y H7- para poder asistir a los productores avícolas de establecimientos comerciales damnificados.