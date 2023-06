Gripe aviar en Entre Ríos: siguen realizando hisopados

"Lamentablemente no nos queda otra que estar alertas e insistimos a los productores en que no dejen entrar a nadie a la granja, que se controle y cuide el tema de la bioseguridad lo que más se pueda, ya que estamos ante una enfermedad para la cual no disponemos de herramientas (vacuna o antibióticos) para combatirla", remarcó a Canal 6.

Por otro lado, dijo que "las consultas de los productores son permanentes, están muy preocupados y no es para menos. En realidad en nuestra zona, todos debemos estarlo, porque si esto sigue avanzando, será muy triste la situación que nos pueda generar, porque de alguna manera, todos dependemos del sector avícola”.

Difícil recuperación

Por otro lado, el profesional agregó que “si bien se ofrecen algunas alternativas de subsidios desde el Estado Nacional para los productores que se vieron afectados, los ciclos no son rápidos para llegar a obtener una gallina en producción y además, tiene un costo muy elevado".

Por otra parte, aclaró que "hay que ver qué pasa con el resto de las granjas, porque el productor no puede invertir y volver a arriesgarse a que les vuelva a entrar nuevamente la enfermedad… Esta zona se caracteriza por la proximidad de los establecimientos. En un radio de 10 kilómetros a los dos focos detectados, hay 60 granjas avícolas".