Ganancias: la Asociación Bancaria les pide a gobernadores que "no se dejen extorsionar"

“Como siempre sostuvimos el salario no es ganancia. Por eso les pedimos a los señores gobernadores/as que reflexionen, no se dejen engañar, a ustedes también los votó el pueblo, no lo defrauden”, expresó el secretariado general nacional de la Asociación Bancaria en un comunicado de prensa difundido por Somos Telam.