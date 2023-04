Frigorífico de Oro Verde anticipó hasta cuándo mantendrán precio de la carne

"El precio de la carne hoy, comparado con otros productos, ha quedado muy acomodado. Hay un acuerdo con el Gobierno para la provisión de los cortes populares. No se puede desconocer que al público no le alcanza para llegar a armar un asado o una buena receta con carne, pero no es por la carne sino por otros ítems que pesan en el gasto de la gente", explicó, en AhoraLitoral.