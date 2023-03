Fondos de organismos multilaterales apuntalan las reservas del Banco Central

Los organismos multilaterales apuntalan las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en 680,4 millones de dólares . Hoy, la institución confirmó los desembolsos de US$ 285,4 millones de dólares por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de US$ 395 millones de dólares por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Además se activó un cuarto tramo del SWAP con China para tener mayor liquidez por US$ 1.000 millones.

La llegada de los fondos es bienvenida dada la situación en que están las reservas del BCRA, que lleva once jornadas consecutivas con saldo negativo por su participación cambiaria y anota en marzo ventas netas por US$ 1.139 millones en el MULC y en el transcurso de 2023 el saldo negativo alcanza los 2.222 millones de dólares. En la jornada de hoy la autoridad monetaria finalizó con ventas por US$ 261 millones.

Respecto del SWAP con China, ya se efectivizaron tres desembolsos de mil millones cada uno de los cinco mil millones de dólares que se permiten utilizar con libre disponibilidad del acuerdo vigente con el Banco del Pueblo de China. Hoy se activó un cuarto tramo de US$1.000 millones.

Con esto el BCRA se garantiza liquidez y gana poder de fuego para intervenir en los mercados. Se espera que antes de fin de mes entre el cuarto desembolso y resta un quinto y último que aseguran que será en abril. "Estos desembolsos son parte del swap por 18.500 millones de dólares. Hace algunas semanas se anunció que 5.000 millones iban a ser de libre disponibilidad por lo que no alteran el nivel de reservas internacionales sino que dan liquidez", aclaran desde el Banco Central .

En el día que se confirmó que el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron postergar los pagos que operaban esta semana por US$ 2.717 millones hasta el 31 de marzo, a la espera de la aprobación formal de la cuarta revisión del acuerdo y el desembolso de US$ 5.300 millones. De no haber ocurrido esto, se habría tenido que hacer frente con las pocas reservas que quedan en los saldos del BCRA.

Según NA, el cronograma de pagos para Argentina es muy exigente en las próximas semanas, ya que en abril deberá pagarle otros US$ 2.600 millones al organismo. De esta forma, la totalidad del dinero que entraría el próximo viernes 31 de marzo al Central saldrá en menos de un mes.

El 7 de abril vencen US$ 1.296 millones, el 14 de abril US$ 648 millones y el 28 de abril US$ 681 millones sumados a los US$ 917 millones y US$1.789 millones que se debían desembolsar esta semana. El escalonamiento de los vencimientos es producto de la renegociación que se firmó en marzo de 2023.

Por otra parte, el fin de semana en el ámbito de la Reunión Anual de los Gobernadores del BID en Panamá, el ministro de Economía firmó financiamiento por otros US$235 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo tras un encuentro con el nuevo presidente del organismo, Ilan Goldfajn. Se trata de tres programas para la Argentina.

El BID financiará el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y del Manejo Sustentable de los Recursos Marítimos por USD 125 millones. En tanto, el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) contará con un financiamiento de US$ 70 millones y contribuirá a incrementar la disposición adecuada de RSU y a mejorar su recuperación y valorización con un enfoque de inclusión social. El tercer programa que quedó formalizado se trata del programa de Apoyo a pequeños productores Vitivinícolas, con un financiamiento de USD 40 millones, que contribuirá a la sostenibilidad social, económica y ambiental del sector vitivinícola, que incluye la producción de uva y vino del país.

El personal técnico del FMI en el comunicado del acuerdo por la revision del 4to trimestre del acuerdo de facilidades extendidas había valorado esta estrategia de financiación al indicar que: “Las autoridades continúan movilizando financiamiento oficial de fuentes multilaterales y bilaterales, incluso mediante la finalización de acuerdos bilaterales con los pocos acreedores restantes del Club de París. Estos esfuerzos ayudarán a mantener el financiamiento monetario directo del déficit fiscal a un máximo del 0,6 por ciento del PIB en 2023, en línea con los objetivos del programa.”

Si bien los fondos llegan en un momento necesario, no puede dejar de reconocer que siguen siendo prestamos de financiación que deberán devolverse a futuro.