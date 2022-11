Exportaciones a Vietnam: citrícolas destacaron la apertura del mercado

“Valoramos mucho el trabajo del gobernador en este tema de preparar la apertura de Vietnam”, dijo Caprarulo en referencia a las exitosas gestiones concretadas por Bordet en la misión comercial de la Región Centro a países del sudeste asiático, que concluyeron con la habilitación de Vietnam para la importación de cítricos dulces (mandarinas y naranjas) y carne porcina de Entre Ríos y la región.

“Esperamos la venida de los equipos técnicos para hacer la auditoría de campo y empaques”, dijo Caprarulo en referencia a los compromisos tomados por los vietnamitas de visitar la región. “Creemos que el primer mandatario entrerriano realiza una gestión invalorable. El hecho de trasladarse y sentarse con las autoridades sanitarias y políticas del agro en Vietnam es fundamental para acelerar el proceso y lograr un rápido entendimiento, si no todo es mucho lento y trabajoso”, agregó el empresario entrerriano.

Luego indicó: “El gobernador Bordet siempre acompaña al citrus y el hecho de que viaje a hacer las gestiones es muy importante para nosotros. Represento a la Cámara de Exportadores que siempre trabaja con el gobernador particularmente en los destinos de citrus. Le agradecemos mucho que escuche las demandas del sector y ejecute el trabajo necesario como para poder mejorar el tema de los destinos de exportación que es fundamental para tener la apertura necesaria para decidir hacia donde mandar, en este caso a Filipinas y a Indonesia”.

Finalmente Caprarulo consideró que “la complementariedad de Vietnam es importante para pensar en negocios de una manera donde haya más alternativas y más compradores, así que le agradecemos mucho”.

“Un gran logro”

En el mismo sentido se expresó Pablo Molo, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier), quien consideró "un gran logro" la apertura del mercado vietnamita.

El dirigente y productor citrícola indicó que el sector aguarda los detalles de esta noticia en relación a volúmenes exportables y demás, y expresó: "Aún no me he comunicado con los integrantes de la misión comercial pero queremos tener una reunión como para informarnos un poco más. Tenemos la noticia telefónica y si esto se concreta sería una muy buena gestión para la citricultura de la región. Son noticias alentadoras", expresó Molo.

Finalmente, explicó que no hay antecedentes de un mercado como del Vietnam y completó: "Lo importante es entrar y que puedan conocer el producto de la zona, en cuanto a la calidad o cantidad, y después las puertas se irán abriendo solas".