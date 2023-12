Estatales tendrán aumento: "Fue un encuentro positivo"

" Fue un primer encuentro positivo, porque estuvo presidido por el gobernador, que no estaba previsto . Es bueno que esté, que de un panorama de la provincia y que asuma el compromiso de seguir hablando con los gremios. Será un verano difícil y dijo que nos encontraremos seguido", indicó Muntes. Y agregó: "Hay pérdida de poder adquisitivo, este 12,8% ayuda y esperamos retomar la paritaria en 2024" .

Sobre la suba, el gremialista apuntó que hubo un pedido expreso para que la base de cálculos sea más cercana a esta fecha y no junio: "El ministro de Economía dijo que es imposible por la situación económica. No es fácil, tendremos el incremento desde enero, el calendario será más extendido y no tan acotado".