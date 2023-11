En YPF van a rodar cabezas

En Argentina, el litro de nafta es significativamente más barato que en otros países de la región, como Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, lo que beneficia a los consumidores, pero no tanto a las compañías.

El enojo de Sergio Massa se centró en esta situación. No solo cuestionó a las petroleras, sino que también apuntó a la falta de previsión de Flavia Royon, la secretaria de Energía, una experta en minería pero no en petróleo ni en combustibles. La pregunta que surge es por qué no se anticipó este problema de la faltante, especialmente cuando el precio del combustible en Argentina ha aumentado un 70% en el último año, mientras que la inflación alcanza un alarmante 120% en los últimos 12 meses. El combustible se encuentra 50 puntos por debajo de la inflación, una situación que será un desafío para cualquier gobierno entrante, ya sea Sergio Tomás o Javier.

Massa no solo expresó su descontento con las petroleras, sino que también se desató un conflicto interno. ¿Con cuál de las petroleras se enojó más? La respuesta es YPF, la petrolera más importante de Argentina, con una fuerte influencia estatal. A pesar de cotizar en la bolsa de Nueva York, la mayoría de las acciones de YPF están en manos del Estado nacional. Massa exigió respuestas y quería saber por qué faltaba combustible. Entre las explicaciones, se mencionó que YPF había realizado una parada técnica en dos de sus refinerías, en Ensenada y Luján de Cuyo, Mendoza.

Este episodio se produce en un momento crítico durante la campaña, y la responsabilidad de estas paradas técnicas se atribuye a las gerencias y directores de YPF, una línea de profesionales que ha trabajado en la empresa a lo largo de diferentes gobiernos y gestiones. La tensión entre Massa y Pablo González, el presidente de YPF y un hombre del kirchnerismo, originario de Neuquén, la provincia petrolera por excelencia de Argentina, fue evidente. González defendió la decisión de las paradas técnicas y responsabilizó a los directivos y ejecutivos de la empresa. La respuesta de Massa no debe haber sido del todo satisfactoria para ellos.