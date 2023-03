Empresas validan un dólar de $450 para productos importados

No hay empresario ni ejecutivo de primera línea de empresas, de esos que se sientan en contadas sillas, que no tenga diálogo constante y frecuente con Sergio Massa. Escuchan de primera mano las intenciones y los pedidos del ministro de Economía. Claro que esas intenciones suelen no ser más que eso cuando de la teoría pasan al terreno de la praxis.