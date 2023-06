Empleados de comercio piden suba salarial: cuánto reclaman

Si bien todavía no tienen una propuesta concreta para el período julio, agosto, septiembre, se estima que no bajaría del 21 por ciento; es decir, un 7 por ciento mensual. Lo que está claro y confirmado es que renovarán por un nuevo trimestre, modalidad que se ha impuesto a fuerza de una inflación que no cesa y que aceptado y avalado por el ministerio de Trabajo.