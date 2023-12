Básicamente lo que sucedió en esta jornada fue la concreción de un puñado de operaciones concertadas entre privados, por unos u$s4,5 millones, pero a liquidar el próximo lunes (este viernes es feriado), aunque sin ser convalidada por el Banco Central. "Son operaciones con fecha de cierre el lunes. Asumen el riesgo", señalaron a Ámbito fuentes cercanas a la autoridad monetaria, ante la consulta sobre la dinámica que se observó en la rueda.

Por ende, no necesariamente se vaya a convalidar la devaluación del peso en dichos valores, pueden ser más altos (como indica el mercado de futuros, que operó para fines de diciembre a $769,95, o sea un 111,7% más que los valores spot de este miércoles), más bajos.

"En definitiva lo que marcaron estas operaciones entre privados es que el propio segmento mayorista está descontando un aumento bastante significativo del tipo de cambio, por debajo de los niveles de que incluso se esperan", comentó a Ámbito el analista Salvador Vitelli.

"Esto no indica, ni confirma que vaya a haber una devaluación", reforzó Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio. Sucede que aún no está confirmado que se vaya a avanzar en este sentido. Sin ir mucho más lejos, la semana pasada, el mercado también negoció un tipo de cambio más alto para el oficial cuando, de un jueves para un viernes, se esperaba que llegara una devaluación que al final no fue. Pero, tal como sostuvo Quintana, "en este caso, se justifica más por el cambio de gobierno y los trascendidos sobre que va a pasar con el dólar".

El riesgo, según apunta el economista Gabriel Caamaño desde su cuenta de la red social X (ex Twitter) es que "se está operando el lunes en el mercado oficial de cambios (el MULC), pero sin referencias explícitas de nada".