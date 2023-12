El Gobierno confirmó la suba de tarifas a partir de enero y aclaró quién mantendrá subsidios

Al respecto, sostuvo que "el que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo pero lo que no queremos es que el que no necesite el subsidio, como puedo ser yo, no veo que alguien deba pagarme a mi el subsidio por viajar en colectivo, porque yo puedo pagar la tarifa completa".

"En enero vamos a conocer los detalles, en el medio debe haber audiencias públicas, hay un proceso que vamos a respetar", concluyó Adorni.

Los subsidios energéticos serán reducidos a un tercio, un recorte del 0,7% del PBI, equivalente a unos u$s 2.500 millones durante el 2024 y buscarán eliminarlos en los próximos 3 años.

Emergencia en el sector energético nacional

Cabe recordar que por Decreto, el Gobierno de Javier Mili declaró la emergencia del sector energético nacional, y dispuso la intervención del ENRE nuevamente, a partir del 1° de enero de 2024.

En ese contexto, según publicó Ámbito, el Gobierno designó a principios de la semana a un nuevo interventor según el texto oficial, con el objetivo de regular, controlar y fiscalizar la prestación del servicio público de distribución y transporte de energía eléctrica, así como también determinados aspectos vinculados con la actividad de generación de electricidad, velando por el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos de concesión, entre otras.

En su anuncio de ajuste económico, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la reducción de subsidios en materia tarifaria como uno de los objetivos de la cartera. "Vamos a aplicar una reducción de los subsidios a las tarifas de energía y transporte", anunció. Y dijo que hoy el Estado sostiene "artificialmente" precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios, detalló en ese entonces.