El GNC aumentará en febrero: de cuánto será la suba

“En principio lo que cabe esperar es algo en línea con la inflación, 5 o 6%, eso es lo que suponemos que va a ser el número, pero todavía no está”, aseguró Saux y añadió “Una de las cosas que tenemos que cuidar en el mercado es que no se produzcan diferencias muy grandes en los precios. Nosotros no tenemos precios regulados en el gas a diferencia de los líquidos. Nosotros tenemos precios libres, pero hay competencias”.