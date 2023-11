¿El FMI prefiere a Sergio Massa o a Javier Milei para negociar?

“Al Fondo no le gustan los controles de capitales, pero en situaciones de crisis acepta eso. El Fondo va a decir siempre que tendrían que haber tomado medidas fiscales, medidas monetarias en términos de tasas de interés y algún control sobre ventas no especificadas”, dijo el especialista.

“El Fondo lo que podría decir ´no lo hagan (ventas no especificadas) porque en la próxima revisión no le vamos a dar la plata’, probablemente podría haber hecho eso, pero no tengo la información”, agregó Loser.

Respecto a la implicancia del artículo VI del Convenio Constitutivo de la entidad financiera internacional dijo:

“El artículo VI fue establecido en 1946 cuando el Fondo se funda, después hubo una flexibilización cuando se cambió el patrón oro. La venta de dólares per se es vista con malos ojos, pero el tema es que los fondos son fungibles, porque el Banco Central no solo tenía los dólares del Fondo, sino que tenía otros dólares. Un contable podría decir ‘yo no estoy usando la plata de ustedes, estoy usando la plata que tenía aparte en la Reserva Federal de los Estados Unidos’, no sé si estoy siendo claro con el ejemplo”

¿Qué dice el artículo VI?

El Artículo VI del Fondo Monetario tiene tres secciones diferenciadas. En la sección 1, expresa que un país miembro "no puede utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una importante o sostenida salida de capitales", al tiempo que la entidad "puede solicitar a un miembro que ejerza controles para evitar dicho uso de los recursos generales".

"Si, después de recibir tal solicitud, un miembro no ejerciera los controles apropiados, el Fondo puede declarar al miembro inelegible para usar los recursos generales", continúa el artículo VI°.

A esto, precisamente, se aferra el actual Gobierno para denunciar que el FMI siguió prestando dinero a la Argentina aún cuando los dólares que entraban al país se iban a las pocas semanas, en manos de acreedores privados de la deuda o de empresas que giraban dividendos a su casa matriz, por ejemplo.

Según el análisis de Maxi Montenegro, de los 45.000 millones de dólares, más de 28.000 millones fueron a cancelación de deuda privada, es decir, se cambió el acreedor. Luego, 11.000 millones fueron vendidos por el BCRA y otros 5.000 millones fueron dólares vendidos del Tesoro Nacional durante junio de 2018 y octubre de 2019.