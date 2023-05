El dólar blue pegó otro salto: a cuánto cotiza este martes

Sin embargo, la nominalidad distorsiona la percepción de los precios. Según cálculos de Fernando Marull, economista de FMyA, el blue debería terminar mayo en los $511 para igualar la inflación del mes pasado. En cambio, si hoy se repitiese el “dólar crisis” de julio de 2022, cuando Martín Guzmán renunció como ministro de Economía, el paralelo cotizaría en torno a los $570 al ajustar a precios actuales.

“Creo que la corrección del blue responde a los datos de inflación conocidos el viernes pasado. El resto de los dólares alternativos tienen pocas chances de reaccionar significativamente por las intervenciones oficiales. Las medidas anunciadas no han despertado demasiadas expectativas positivas, en el sentido que es más de lo mismo. La emisión de pesos sigue, la suba de la tasa de interés también pega en el balance del Banco Central (BCRA) y hay que ver si tiene la entidad suficiente como para despertar el apetito por inversión en pesos. No hay que olvidar que entramos en un período preelectoral y eso, en la Argentina, es argumento para dolarizar tenencias”, apuntó Gustavo Quintana, analista y operador de PR Corredores.

Los tipos de cambios financieros también operan en alza, aunque hacia el final de la rueda el Gobierno intenta hacer caer las cotizaciones mediante intervenciones en el mercado de bonos. El dólar MEP mediante la compra-venta de bonos GD30 se negocia en el mercado de capitales a $441,70. Significa una suba de $4 frente al cierre anterior (+0,9%).

El dólar contado con liquidación (CCL) con GD30 aparece en las pantallas a $461,46, un incremento diario de $11 (+3,7%). En cambio, si la operación se realiza mediante Cedears -donde las intervenciones oficiales no impactan directamente- cotiza a $476,17. Son $3,50 más que ayer (+0,7%).

“Pese a la ‘efectividad’ del Banco Central en sus intervenciones, a través del mercado de bonos, persisten las dudas sobre la sustentabilidad de la misma dada la escasez de dólares en el BCRA”, señalaron desde Delphos Investment.

En el otro extremo del mercado cambiario, el tipo de cambio oficial mayorista se ofrece a $231,15 (+0,2%). Si bien el domingo el Ejecutivo adelantó que “administraría” el crawling peg [las microdevaluaciones diarias], al momento el mercado no registró ningún cambio de tendencia.

“La expresión de administrar su evolución no despeja las dudas, toda vez que no indica aceleración. Ya en el pasado adoptaron el criterio de ‘pisar’ un poco el tipo de cambio con la pretensión de utilizarlo como ancla antiinflacionaria, cosa que a todas luces no sucedió. Hay que esperar el transcurso de toda esta semana a ver si se materializa algún cambio, cosa que todavía no se ve”, agregó Quintana.

En la ventanilla del Banco Nación, el tipo de cambio oficial minorista se vende a $240,50. De esta cotización se desprenden el dólar tarjeta, con un 30% de impuesto PAIS y 45% de Ganancias, a $420,88; y el dólar Qatar, con un 25% extra de Bienes Personales, que se vende a $481.

