Dólares financieros: qué cambios aplicó el Gobierno

Desde la entidad sostienen que "se aplican modificaciones, que estaban contenidas en diferentes Resoluciones Generales transitorias y que llevan la regulación al momento previo de las tensiones cambiarias que justificaron su aplicación".

Los cambios anunciados para la compra de dólares financieros

La CNV no tiene autoridades definidas por la gestión de Javier Milei, pero Sebastián Negri emitió una resolución en la que se definió la unificación de los plazos de permanencia vigente para todos los activos: ahora entre la compra en pesos y la venta en dólares solo habrá parking de 24 horas; cuando antes dependiendo el activo podía llegar a ser de 5 días.

Otra de las modificaciones es la eliminación del cepo, por lo que no habrá límites para la compra de dólar MEP o CCL. Vale aclarar que el limite de 100 mil nominales - aproximadamente u$s 30 mil- semanales, pero a partir de ahora esto ya no rige. La resolución también retrotrae la prohibición de aplicar los dólares obtenidos por la venta de bonos soberanos en otros instrumentos por 30 días.

Y la última modificación es que se "retrotrae la obligación que tenían las ALyCs de presentar una declaración jurada semanal con todas las operaciones concertadas en mercados del exterior".

Fuente: iProfesional