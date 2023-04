Dólar blue: cómo afecta la suba al precio del pollo

"Cualquier situación de coyuntura de precios está afectada por muchas variables. El dólar blue no afecta directamente al precio final, pero va marcando tendencia para el corto o mediano plazo , porque muchos de los insumos como cartones, bolsas o alimentos balanceados tienen insumos importados. Y los importadores se cubren ante una posible devaluación", explicó Minguillón.

El dirigente resaltó luego que, los precios en góndola, no son fijados por empresas con posición dominante y por eso el valor se fija en función de la disponibilidad y la demanda: "Este año hubo variaciones que dependieron estrictamente de la cuestión climática, por ejemplo. En marzo, respecto del pollo, hubo una suba como consecuencia de la caída de la producción. Sin embargo, en abril, hubo correcciones retrotrayendo a valores anteriores. El problema es que el consumidor no lo ve, porque las correcciones a la baja se hacen en la planta pero no lo hacen en la pollería, porque hay otros aumentos en energía o salarios, que terminan siendo absorbidos".