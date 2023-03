De cuánto es la brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina

La brecha salarial entre mujeres y varones respecto al ingreso total individual es de 24.5% , según los datos relevados en el tercer trimestre del 2022 en Argentina. En este número se contemplan todos los ingresos percibidos, ya sean de origen laboral o no laboral (como jubilaciones y pensiones, cuotas alimentarias, subsidios, etc.).

Asimismo, en el mercado de trabajo, las mujeres ganan en promedio un 22.6% menos que los varones ($65.900 vs. $85.200). Estos datos corresponden a la totalidad de ocupadas/os, cualquiera sea su categoría ocupacional, calificación o jerarquía, y observando en este caso los ingresos provenientes de su ocupación principal.

Si tomamos en cuenta únicamente a aquellas personas que no poseen descuentos jubilatorios, se observa cómo las mujeres ganan en promedio un 33.6% menos que sus pares. Es decir que la brecha de ingresos entre las y los trabajadores se amplía cuando vemos a aquellas/os asalariadas/os que tienen peores condiciones de trabajo, según el análisis de Ecofeminita.

Del total de 24 jurisdiscciones, 6 presentan una brecha salarial superior al promedio nacional: Santa Cruz (36,5%), Chubut (35,9%), Provincia de Buenos Aires (29,5%), Santa Fe (29,4%), Córdoba (29,2%) y Entre Ríos (26,5%). La Rioja fue la provincia con menor brecha, con una diferencia salarial entre hombres y mujeres del 14,1%, pero los salarios se encontraron entre los más bajos del país: $57.242 y $49.170 promedio para hombres y mujeres, respectivamente.

image.png

Trabajo no remunerado, otro grave problema

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 del INDEC muestra que el 91,7% de las mujeres realiza trabajo no remunerado y le dedica un promedio de 6:31 horas diarias. En el caso de los hombres, sólo el 75.1% lleva a cabo este tipo de tareas y le dedican un promedio de 3:40 horas al día, según DiarioAr.

Brecha laboral en el mundo: más de 20 años sin avances

Según un informe de la OIT -Organización Internacional del Trabajo-, 15% de las mujeres en edad de trabajar en todo el mundo desearían trabajar pero no tienen empleo, frente al 10,5% de los hombres. Esta brecha de género se ha mantenido prácticamente invariable durante dos décadas (2005-2022).

En cambio, las tasas mundiales de desempleo de mujeres y hombres son muy similares, porque los criterios utilizados para definir el desempleo tienden a excluir de forma desproporcionada a las mujeres.

La brecha laboral es especialmente grave en los países en desarrollo, donde la proporción de mujeres que no pueden encontrar un empleo alcanza el 24,9% en los países de renta baja. La tasa correspondiente a los hombres en la misma categoría es del 16,6%, un nivel preocupantemente alto pero significativamente inferior al de las mujeres.

El informe señala que las responsabilidades personales y familiares, incluido el trabajo de cuidados no remunerado, afectan desproporcionadamente a las mujeres. Estas actividades pueden impedirles no sólo tener un empleo, sino también buscarlo activamente o limitar su disponibilidad para trabajar con poca antelación. Estos criterios son necesarios para ser considerado desempleado, por lo que muchas mujeres que necesitan un trabajo no se ven reflejadas en las cifras de desempleo.