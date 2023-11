Cuándo se paga el aguinaldo 2023

Aguinaldo 2023: ¿Cuándo se paga?

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo: la 27.073, el SAC se paga en 2 cuotas durante el año en que se devenga. Cuota 1: vence el 30 de junio, que este año cae viernes, y cuota 2: vence el 18 de diciembre (cae el día lunes).

En el caso de las pequeñas empresas, según contempla, la Ley 24.467 de 1995, pueden dividir es sueldo complementario hasta en 3 cuota en lugar de dos.

Aguinaldo 2023: ¿Cómo se calcula?

El importe a abonar en cada semestre equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de ese semestre.

Aguinaldo 2023: qué queda excluido a la hora de hacer el cálculo

"Se excluye todo rubro no remuneratorio como los beneficios sociales (el servicio de comedor en la empresa, la provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas, el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización. etc.), las gratificaciones otorgadas por única vez, las gratificaciones vinculadas a la extinción del contrato de trabajo, las prestaciones complementarias del art. 105 de la Ley, etc", explica el tributarista Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios.

¿El aguinaldo paga Ganancias?

Recientemente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó la exención del impuesto a las Ganancias del Sueldo Anual Complementario (SAC) de quienes estén alcanzados por el nuevo mínimo no imponible.