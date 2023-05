Cuándo se cobra el aguinaldo 2023

A continuación, uno por uno, los 10 puntos claves:

Aguinaldo 2023: qué es el sueldo anual complementario

Es la doceava parte del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el respectivo año calendario.

Aguinaldo 2023: ¿Cuándo se paga?

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo: la 27.073, el SAC se paga en 2 cuotas durante el año en que se devenga. Cuota 1: vence el 30 de junio, que este año cae viernes, y cuota 2: vence el 18 de diciembre (cae el día lunes).

En el caso de las pequeñas empresas, según contempla, la Ley 24.467 de 1995, pueden dividir es sueldo complementario hasta en 3 cuota en lugar de dos.

Aguinaldo 2023: ¿Cómo se calcula?

El importe a abonar en cada semestre equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de ese semestre.

Aguinaldo 2023: qué queda excluido a la hora de hacer el cálculo

"Se excluye todo rubro no remuneratorio como los beneficios sociales (el servicio de comedor en la empresa, la provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas, el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización. etc.), las gratificaciones otorgadas por única vez, las gratificaciones vinculadas a la extinción del contrato de trabajo, las prestaciones complementarias del art. 105 de la Ley, etc", explica el tributarista Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios.

¿El aguinaldo paga Ganancias?

Recientemente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó la exención del impuesto a las Ganancias del Sueldo Anual Complementario (SAC) de quienes estén alcanzados por el nuevo mínimo no imponible.

Desde mayo, el nuevo piso para pagar el Impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia es de $506.230 brutos mensuales. Si el promedio de la remuneración y/o haber bruto mensual de 2023 supera los $506.230, entonces el SAC estará gravado por Ganancias.

En cambio, si el promedio de los salarios no supera los $506.230, entonces el SAC estará exento hasta la suma de $253.115 (la mitad de esos $506.230).

Aguinaldo 2023: ¿Las horas extras, comisiones y otras variables, entran para el calcular del SAC?

Sí, las horas extras, las comisiones y toda otra remuneración variable forma parte de la remuneración mensual devengada que debe considerarse a los efectos de establecer cuál es la mayor del semestre.

Lo corresponde realizar promedios de las remuneraciones variables. Por ejemplo, si el empleado tuvo la misma remuneración fija de enero a junio y en este último mes, trabajó 30 horas extras, el valor correspondiente a las mismas deberá considerarse íntegramente en el mes de junio.

Aguinaldo 2023: ¿El punto “A cuenta de futuros aumentos” suma para calcular el sueldo anual complementario?

Sí, el rubro “A cuenta futuros aumentos” debe considerase ya que es un rubro que integra la remuneración mensual devengada.

Aguinaldo 2023: ¿Las remuneraciones en especie deben considerarse para calcular el sueldo anual complementario?

Sí, deben considerarse tanto las remuneraciones en dinero como en especie.

Aguinaldo 2023: ¿Cómo calcular el SAC si trabajé un mes?

Aquellos trabajadores que hayan trabajado solo un mes en el semestre también tienen derecho a cobrar aguinaldo. Para conocer de cuánto es el monto del SAC, deben dividir el salario percibido por 12, y el resultado la cantidad de dinero que deben percibir. Por ejemplo, si alguien trabajara por $10.000, la cuenta sería 10.000/12; es decir, que por ese mes de trabajo debería cobrar $833.

Aguinaldo 2023: ¿Cómo calcular SAC por 3 meses de trabajo?

Si el trabajador registrado estuvo tres meses prestando servicios en un lugar, debe dividir el salario por 12 y, a ese resultado, multiplicarlo por tres. Así llegará al monto exacto que corresponde cobrar.

Por ejemplo, si la persona del ejemplo anterior trabajara desde abril, la cuenta sería $ 10.000 dividirlo por 12 y luego multiplicarlo por 3 y el resultado arrojaría que le corresponde cobrar $ 2.500 de aguinaldo.

Aguinaldo 2023: ¿cuánto se cobra por 6 meses de trabajo?

Las personas que hayan trabajado un semestre en una misma empresa, debe dividir el salario por 12 y, luego, ese resultado, multiplicarlo por 6. En el primer ejemplo, el primer medio aguinaldo sería de $5.000.

Fuente: Clarín