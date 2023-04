Corrida cambiaria: "Hay que trabajar para reducir la incertidumbre"

"Nosotros respaldamos a nuestro gobierno, a nuestro ministro de Economía, respaldamos la institucionalidad en la Argentina. Creemos que de esto se sale con mesura, con diálogo y desde el conjunto. Agravar y tensionar situaciones en momentos críticos de corrida cambiaria no contribuye para nada a la situación que, en definitiva, en la Argentina termina desfavoreciendo al sector asalariado que es el más golpeado por la inflación y a los sectores más humildes que no tienen ninguna posibilidad de resguardar sus ingresos que son muy bajos", reflexionó el mandatario entrerriano.

Consultado por la intencionalidad de la oposición en este escenario, respondió: "Las corridas cambiarias se producen por múltiples causas. Quizá algunas puedan tener que ver con algún tipo de agitación, pero no hay que focalizar en una variable. Lo que sí creo es que cuando hay problemas hay que tener responsabilidad. Cuando yo era oposición durante el gobierno de un presidente de otro partido político, teníamos responsabilidad porque lo que está en juego es el futuro de los argentinos. No hay nada que sea superior a eso y ahí es donde tenemos que encontrar un punto de acuerdo, porque si no vamos a estar dando siempre un paso para adelante y dos para atrás".

Por otro lado, en relación a las políticas de contingencia frente a la inflación, consideró: "Hay que encontrar las medidas económicas que atenúen estos impactos y hay que hacerlo con mucha racionalidad, con mucho diálogo y fundamentalmente encontrar un proceso que estabilice el país, que no va a ser sencillo porque hay un proceso electoral por delante y, sin dudas, habrá un presidente o una presidenta en el futuro que surgirá de las distintas fuerzas políticas. Esta transición es importante que los dirigentes tengamos la responsabilidad de llevar a buen puerto la democracia, máxime cuando estamos por cumplir 40 años de democracia".

Finalmente, consultado sobre las declaraciones de Gabriel Katopodis, que sugirió una mesa de diálogo entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, manifestó: "Coincido que son tiempos de dar certidumbre, de dar la cara y decirle a la sociedad qué es lo que pensamos, cómo lo pensamos y cómo lo vamos a resolver".