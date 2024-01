Construcción: derrumbe de actividad y de venta de materiales

La construcción no para de caer en su nivel de actividad

El presidente Javier Milei busca que las obras públicas sean financiadas por el sector privado, ya que aseguró que el Estado no tiene los recursos para costearlas. A través de su ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno anunció que el Estado nacional no va a licitar obra pública nueva y cancelará las que no hayan comenzado.