Citan a industriales de alimentos y supermercados para contener los precios

“Ni idea cuánto subirán los precios hoy, pero seguro subirán”, advierten en una de las principales cadenas de supermercados. “Coca-Cola ya había amagado con subir 35% en octubre, pero con el resultado de la primera vuelta lo dejaron stand by. Siendo casi diciembre no es difícil de creer que vengan con esos incrementos”, agregan.

“Recién arranca el día y vamos a ver con qué vienen los proveedores, hay amenazas informales desde ayer, pero hay que ver cómo se concretan hoy”, comentan otras fuentes del supermercadismo. “Preguntales a Arcor, Unilever, Molinos, Fargo… vas a ver qué sorpresas te llevás”, añaden. Este cronista consultó a esas firmas y a Coca-Cola, pero por ahora guardan silencio. Las góndolas hablarán por sí solas.

“Aún no hay nada decidido. Nadie mandó listas nuevas todavía, no sé de dónde sacan que va a haber aumentos”, comentan fuentes de Arcor. En otra empresa del mismo rubro aclaran: “No vamos a mandar listas hoy. No sabemos nada sobre cómo se negociará con el Gobierno”. Será cuestión de esperar o sorprenderse con las etiquetas de los precios en los productos.

