Carlos Melconian y el misterio de los audios: ¿Por qué el silencio?

Silencio sobre los supuestos audios de Melconian

La conversación se centró en la falta de respuestas de Carlos Melconian frente a los supuestos audios que lo involucran en situaciones comprometedoras. Javier Calvo señaló que la mayoría de los programas de televisión no han abordado este tema, alegando que los audios son falsos o que fueron obtenidos de manera ilegal. Sin embargo, Melconian no ha proporcionado ninguna explicación pública sobre el asunto.

La controversia en torno a la autenticidad de los audios

Agustina Girón y Javier Calvo coincidieron en que la estrategia de Carlos Melconian de no abordar el tema en programas de televisión es un error. Se argumentó que Melconian debería dar respuestas claras a las acusaciones y que los colegas periodistas no deberían aceptar condicionamientos para no hacer preguntas sobre este tema.

Patricia Bullrich y su cambio de postura

El análisis se amplió al reconocimiento de Patricia Bullrich sobre la autenticidad de los audios de Melconian. Inicialmente, Bullrich había sugerido que los audios eran falsos y se habían creado a través de la inteligencia artificial. Sin embargo, en una entrevista posterior, admitió que los audios eran reales y expresó su intención de denunciar al periodista que los divulgó. Esta contradicción plantea preguntas sobre la postura del partido político y la necesidad de que Melconian dé una explicación pública.

Carlos Melconian y la Fundación Mediterránea

La discusión también abordó la relación de Carlos Melconian con la Fundación Mediterránea, que contribuyó a desarrollar su programa económico. Se reveló que Melconian, en conversaciones fuera de cámara, habría admitido que los audios son auténticos. Sin embargo, la Fundación Mediterránea no tomará ninguna acción al respecto y no presionará a Melconian para que hable públicamente.

La necesidad de que Melconian dé respuestas

La conversación concluyó con la idea de que, en última instancia, es responsabilidad de Carlos Melconian dar respuestas sobre los audios en cuestión. La falta de aclaraciones públicas genera incertidumbre y dudas, y su silencio podría tener un impacto en la campaña electoral y en su propio rol en la política argentina.