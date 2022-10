Bono social de Anses: cómo será la medida y para quiénes

Este bono había sido una promesa del ministro cuando finalizó el Dólar Soja: "este esfuerzo que hace el Estado pagando un mayor precio tiene un correlato social para compensar el problema de la inflación", precisó en conferencia de prensa a fines de septiembre.

Programas de financiamiento

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó hoy que el Gobierno lanzará un programa para comprar televisores con tecnología 4K, aires acondicionados y celulares a 30 cuotas con una tasa de interés que sea la mitad a la actual.

La idea del primero de los productos puede relacionarse con la necesidad de las personas de salir a comprar estos aparatos con la llegada del Mundial de fútbol de Qatar 2022.

"Tenemos cerrado un programa de trabajo con las asociaciones de bancos, con los fabricantes de electrónicos y las cadenas físicas", reveló Massa en una entrevista con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: "Es decir, con locales de venta de electrodomésticos para acceder a los televisores por lo que representa de cara al Mundial y lo que pesa en la cultura nuestra de 50, 55 y 58 pulgadas con tecnología 4K; con acondicionadores de aire de bajo consumo porque queremos generar conciencia sobre el ahorro de energía".

"También vamos con una alta gama de celulares de 30 cuotas fijas con una tasa a la mitad de la vigente", agregó el funcionario nacional.

Massa remarcó que el objetivo en cuanto a los aires acondicionados es "que la gente ahorre recursos y no que pague más".

"El desafío a la hora de bajar subsidios no es que la gente pague mas sino que todos ahorremos: el Estado, recursos y la gente, energía", explicó el ministro.

Massa anticipó además que el acuerdo se lanzará seguramente la semana próxima y que lo estarán anunciando Economía con la secretaría de Comercio, junto a empresas y bancos.

"Seguramente, no esta semana sino la que viene, (la Secretaría de) Comercio, las empresas, los bancos y nosotros desde el Ministerio de Economía lo vamos a estar poniendo en marcha", indicó.

Nuevo programa de precios

Tras el dato de inflación de INDEC que marcó un 6,2% en septiembre, el ministro aseguró que ese número no lo conforma ni le gusta: "tenemos que garantizar que el camino descendente se consolide, las medidas que vamos tomando van de la mano en esa idea".

"La inflación es el peor castigo que puede tener cualquier trabajador y jubilado de la Argentina", agregó. En ese sentido, aseguró que el congelamiento de predicios dictados por la fuerza "no funcionan, no creo en eso como mecanismo".

En ese marco confirmó que se reunirá con empresas de consumo masivo. "Creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que representan más del 65% de lo que consumimos los argentinos. Me parece clave sentarnos a la mesa con las empresas y establecer los mecanismos con los que el estado puede darles certidumbres y garantías".

De ese modo, dijo, se buscará “darle la tranquilidad al consumidor de que pueda controlar, y estamos preparando un tablero de control online con todo el sistema de precios”. En ese sentido, agregó, “me gustaría que en el momento que lo pongamos en marcha sea con un número acordado de compañías, de comercios y en una mesa de acuerdo de trabajo entre los gremios y esas empresas, estamos en un tiempo en el que todos tenemos que ceder un poquito”.

Al mismo tiempo, señaló que pretende ponerle precio a los artículos de consumo masivo; es un trabajo conjunto de Comercio con las Empresas. involucra a más de 20 empresas de consumo masivo”.

Ganancias

Sergio Massa adelantó que subirá el mínimo no imponible a partir del 1 de noviembre. En declaraciones radiales, el Ministro de Economía aseguró que "a partir del 1 de noviembre el mínimo no imponible estará por arriba de los $330.000”.

"El adelanto de lo que llamamos modificación del mínimo no imponible está decidido. Vamos a estar subiendo el piso del mínimo no imponible a partir del 1 de noviembre. Va a estar arriba de los $330.000 y el objetivo es garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extras o en producto de la paritaria por el Impuesto a las Ganancias", aseguró en diálogo con Radio Rivadavia.

Fuente: Ámbito