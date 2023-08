Billeteras virtuales deben pagar a clientes su rentabilidad

La decisión la tomó este jueves el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y alcanza a los fondos depositados en las billeteras que por la decisión de los clientes no están invertidos.

De este modo, las personas que tengan su dinero en las cuentas de pago obtendrán un rendimiento que deberá ser devengado periódicamente. Hasta hoy esos depósitos tenían un rendimiento del 0%.

El saldo depositado en este tipo de cuentas es de $121 mil millones, según los datos del último Informe de Pagos Minoristas elaborado por el BCRA. Esos fondos, por una disposición previa del BCRA, "debían estar encajados al 100% en cuentas a la vista de las entidades financieras para preservarlos de contingencias y garantizar su disponibilidad, con la posibilidad de integrar el 45% de ese total en Bonos del Tesoro Nacional en pesos".

Como cliente de la billetera no bancarias hoy tenés dos opciones: ponés el dinero a invertir o lo dejás a la vista. Si lo lo pusiste en inversión, sigue igual.

Según supo Ámbito, en despachos oficiales se cree que algunas fintech están realizando intermediación financiera y que estarían obteniendo rentabilidad, por pases o por inversión en títulos y que esa ganancia se la estaban distribuyendo entre bancos y billeteras.

Cabe resaltar que los bancos están habilitados a intermediar, o sea tomar fondos de sus clientes y prestar, pero a cambio de eso tienen que cumplir requisitos, como por ejemplo, tener las líneas de préstamos para inversión productiva y capital de trabajo a tasas muy por debajo de las que cobran las entidades no bancarias.

Sin embargo, fuentes de la industria fintech contactadas por Ámbito negaron que se esté haciendo intermediación financiera y se manifestaron sorprendidos por esta medida. También expresaron que todos los depósitos que están invertidos ya derivan esa rentabilidad a los clientes y que no es necesaria esta normativa.

"Rechazamos esta medida que no beneficia a nadie. Es parte de un hostigamiento contra la industria fintech. Genera un enorme daño a la industria y reduce los incentivos a invertir", dijeron desde Mercado Pago y ampliaron: "Además, genera una asimetría que evidencia el lobby bancario, ¿por qué no lo hacen también con los bancos?; ¿por qué los usuarios que tienen saldos en cuentas de bancos no percibirán intereses?"

"Sostenemos que no hay objetivo del BCRA más que sacarle rentabilidad a los competidores de los bancos. Cuesta entender una medida de este tipo, inconsulta y sorpresiva, en este contexto. Lo interpretamos como una normativa con animosidad", cerraron.

Fuente: Ámbito