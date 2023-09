Avanza el proyecto para crear empleo en las pymes

El proyecto busca promover la condonación del 100% de los aportes patronales para pequeñas y medianas empresas que incorporen nuevos trabajadores (incluyendo jóvenes de entre 18 y 25 años). Dichos beneficios serían por el plazo de 24 meses, contados a partir del inicio de la relación laboral y exime del pago de deudas a quienes regularicen a trabajadores no registrados.

Para el resto de empleadores del sector privado, la reducción de contribuciones patronales será del 50% los primeros 12 meses y 25% de reducción en los siguientes 12 meses.

Requisitos

Los requisitos como empresa para poder acceder son no registrar obligaciones previsionales de pago y/o no estar incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Respecto a la reducción del 100% de las contribuciones patronales, se aplicará en trabajadores que no gocen de programas sociales y de empleo nacionales que otorguen prestaciones dinerarias y de aquellos trabajadores que gocen de programas sociales y de empleo que otorgan prestaciones dinerarias.

En lo que respecta a trabajadores no registrados, el proyecto prevé la posibilidad de que los empleadores puedan regularizar la situación laboral produciendo la extinción de la acción penal y liberación de infracciones, multas y sanciones, la baja en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), y la condonación de deuda de capital, intereses, multas y punitorios.

¿En qué casos se daría de baja el beneficio? Si se redujera la nómina laboral, si se constatara personal no registrado con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y no se hubieran registrado, o con posterioridad a la misma, se registren obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles, se ingrese al REPSAL con posterioridad a la regularización de trabajo no registrado o se incurra en prácticas laborales indebidas y/o abusivas.